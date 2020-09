Ancora una volta è Lewis Hamilton a finire sul gradino più alto del podio. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Mugello davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas e al pilota Red Bull Alexander Albon.

Le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp del Mugello:

Lewis Hamilton: “nella mia testa è tutto annebbiato, sono come 3 gare diverse in un solo giorno. Le partenze sono state difficili ma questa pista è fenomanale. Ho avuto tanta pressione anche nel tenere dietro Valtteri, lui è stato veloce per tutto il weekend, mantenere la concentrazione è stato difficile. Ho dovuto cercare di gestire le gomme, poi con le ripartenze è stato più facile, Valtteri ha avuto dei problemi, ma cercava di rosicchiarmi dei decimi“.

Valtteri Bottas: “è molto deludente. Partenza da sogno ad inizio gara, ero riuscito a mantenere la posizione alla prima Safety Car, non ricordo tutte le varie fasi, ma poi alla seconda partenza non ho avuto più opportunità. Devo continuare a spingere in vista di Sochi e cercare di migliorare, oggi non è andata bene. Ho perso diverse qualifiche per pochi centesimi, devo cercare di limarli, è la prima cosa da migliorare“.

Alexander Albon: “è stato molto bello. È stato un duro lavoro arrivare qui. Ma sono contento, posso finalmente respirare è una bella sensazione. Mi aspettavo che a livello fisico fosse peggio. Siamo riusciti a reggerla abbastanza bene. Siamo riusciti a fare dei bei sorpassi, è stato divertente gareggiare su questa pista“.