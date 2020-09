Ancora una volta è Lewis Hamilton a far registare il miglior tempo in qualifca e a guadagnarsi la pole position nel Gp del Mugello. Il pilota britannico partirà dalla prima fila insieme a Valtteri Bottas, compagno di scuderia. Alle loro spalle le Red Bull di Verstappen e Albon. Quinto Charles Leclerc, autore di un’ottima prova che gli consentirà di poter provare a sfruttare ogni chance utile per puntare al podio, a differenza di Sebastian Vettel che partirà solo 14°.

La griglia di partenza del Gp del Mugello:

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

TERZA FILA

5 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

6 Lance Stroll (Can/Racing Point)

QUARTA FILA

7 Sergio Perez (Mes/Racing Point) *penalizzato di una posizione

8 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

QUINTA FILA

9 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

10 Esteban Ocon (Fra/Renault)

SESTA FILA

11 Lando Norris (Ing/McLaren)

12 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Romain Grosjean (Fra/Haas)

16 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18 George Russell (Ing/Williams)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Kevin Magnussen (Dan/Haas)