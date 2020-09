Le prime qualifiche senza party mode non hanno cambiato i valori in pista: la Mercedes resta ancora la grande favorita di ogni weekend. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dati battaglia per tutto il weekend, dominando la sessione di qualifica con il britannico in pole e il finlandese in seconda posizione. Staccato al terzo posto Carlos Sainz, primo ‘degli altri’ che non sembrano poter impensierire le ‘Frecce Nere’, particolarmente con un Verstappen in difficoltà. Anche il Gp d’Italia sembra un affare a due in casa Mercedes. E le Ferrari? I tifosi, seppur di cartone, sperano in una partenza che dia slancio alla gara di Leclerc, ma arrivare in zona punti sarà già una vittoria.

Il racconto del Gp di Monza LIVE:

Giro 31/53 – Si ritira un altro grande protagonista! Max Verstappen, molto contrariato, costretto a lasciare la gara. Weekend complicato per l’olandese

Giro 27/53 – Si riparte dopo un lungo stop! Hamilton subito ai box per scontare la penalità, è ultimo a 23 secondi dal gruppo. Gasly in testa davanti a Raikkonen e Giovinazzi

Giro 27/53 – +10 secondi di Stop and go penalty per Lewis Hamilton: Lewis dovrà andare ai box e ripartire da lì, il che vuol dire perdere almeno 34′. Il campione va direttamente a protestare dai commissari, il semaforo non era posizionato al suo ingresso in pit lane: potrebbe non correre per protesta!

Giro 25/53 – Leclerc fuori! Botto clamoroso contro le barriere [VIDEO], il monegasco stava andando fortissimo dopo l’uscita della Safety Car, era risalito fino alla 4ª posizione! Bandiere rosse e gara sospesa

Giro 22/53 – Clamoroso, Hamilton e Giovinazzi sotto investigazione! Entrambi hanno fatto il pit stop quando la pit lane era segnalata chiusa. Da valutare se i due piloti sono riusciti ad entrare prima della segnalazione o dopo. Rischio squalifica

Giro 20/53 – Si ferma Magnussen a bordo pista, problemi alla sua Haas. Bandiere gialle esposte e Safety Car

Giro 13/53 – Hamilton vola davanti a +8 su Sainz, terza piazza per Norris. Leclerc è solo 13°

Giro 6/53 – Problemi per Vettel sistema frenante ‘esploso’ secondo il team radio del tedesco che finisce lungo e distrugge i segnalatori in polistirolo. Il tedesco termina qui la sua gara

Giro 1/53 – Inizia il Gp di Monza! Hamilton parte bene dalla pole, ma per Bottas è un disastro: Sainz, Norris e Perez lo superano alle prime curve! Possibile foratura per il finlandese

14:55 – Piloti in ginocchio contro il razzismo, poi il magico Inno d’Italia con le Frecce Tricolore che solcano il cielo di Monza



14:45 – Tutto pronto per il Gp di Monza. Hamilton scatterà dalla pole position davanti a Bottas e Sainz. Ferrari fuori dai migliori 10, chiamate ad arrivare almeno in zona punti.