Sebastian Vettel escluso nel Q1 delle qualifiche del Gp di Monza. Una Ferrari fuori nel Q1 non si vedeva dal 1962 al GP di Monza con Lorenzo Baldini. Il pilota tedesco è apparso molto arrabbiato per il traffico in pista nel finale, in cui tutti erano alla ricerca della scia, ma non ha perso l’occasione per criticare la Ferrari: “il grosso problema è stato che ci fossero troppe macchine nello stesso punto del circuito, alcuni si sono messi a superare e c’è stato un gran casino. Quando siamo usciti dai box eravamo bloccati, non potevamo fare più nulla. È stato il momento sbagliato nel quale far uscire la macchina, non potevo fare nulla di diverso. Weekend totalmente compromesso? No, la gara è domani, vedremo cosa riusciremo a fare domani“.