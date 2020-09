Si torna in pista nel sabato mattina di Monza con le FP3 del Gp d’Italia. Per la prima volta cambiano le prime due posizioni al termine della sessione. Al vertice si piazza Valtteri Bottas (1:20.089), come nelle FP1, ma al secondo posto non c’è l’altra Mercedes: Lewis Hamilton termina infatti quinto, forse risparmiandosi in vista delle qualifiche. Secondo posto per uno straordinario Carlos Sainz che precede il compagno di scuderia in McLaren Lando Norris. Quarto posto per Daniel Ricciardo che, come detto, precede Lewis Hamilton e Max Verstappen. Male le Ferrari, entrambe fuori dalla top 10: Leclerc chiude 11°, Vettel addirittura 15°.