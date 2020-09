Valtteri Bottas sembra deciso a rovinare la festa a Lewis Hamilton. In caso di vittoria a Sochi il pilota britannico eguaglierebbe il record di 91 vittorie di Michael Schumacher, ma stando all’esito dei primi due turni di prove libere in Russia, non sarà di certo facile. Sappiamo che il vero risultato che conta è quello della domenica, ma in questo venerdì di free practice Bottas ha chiuso con due primi posti: dopo le FP1 della mattina, il finlandese ha dominato anche la sessione pomeridiana delle FP2 grazie al miglior tempo di 1:33.519. Alle sue spalle torna però prepotente Lewis Hamilton, penultimo nella sessione di questa mattina. Terzo un costante Daniel Ricciardo. Segnali positivi anche dalle Ferrari che chiudono in top 10: Leclerc è 8°, Vettel 10°.