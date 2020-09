Si torna in pista nel pomeriggio per le FP2 del Gp d’Italia. La seconda sessione delle prove libere corse sul circuito di Monza vede ancora le Mercedes pimeggiare, ma a parti invertite: rispetto alle FP1 è Hamilton a piazzarsi davanti a Bottas fermando il cronometro in 1:20.192. Terza piazza per un sorprendente Lando Norris a +0.897 di ritardo dal duo di testa. Quarto l’ottimo Gasly che si toglie anche lo sfizio di superare l’ex compagno di scuderia Max Verstappen (5°). Prova opaca per le Ferrari. Leclerc chiude 9°, attualmente incerto se puntare al Q3 nelle qualifiche o prendere l’11ª posizione per poter scegliere la gomma. Vettel 12° in affanno.