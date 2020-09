L’argomento del giorno, nel paddock del Mugello, è l’annuncio dell’Aston Martin dell’ingaggio di Sebastian Vettel per la stagione 2021 di Formula 1. Anche Lewis Hamilton, dunque, ha voluto commentare la notizia: “onestamente pensavo che fosse la direzione ideale che avrebbe preso, pensavo che sarebbe successo. Sono stato molto contento di sentirlo, perché quella squadra ha una nuova proprietà, ha già fatto un enorme passo in avanti nelle sue prestazioni e continuerà a crescere. Forse sono di parte, ma credo che l’esperienza conti molto, ovviamente ha avuto un periodo difficile alla Ferrari, ma è un quattro volte campione che può guidare la squadra ancora di più in una direzione migliore in termini di sviluppo della vettura. Penso che questo non vada mai dato per scontato, è una grande mossa per la squadra“.