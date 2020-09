Il passaggio di Sebastian Vettel all’Aston Martin è la notizia del weekend: il team di Stroll ed il pilota tedesco hanno rubato la scena alla Ferrari nel fine settimana del suo 1000° Gp. Anche Berger ha voluto dire la sua sull’operazione, lodando l’Aston Martin per il colpaccio ed esaltando le qualità di Vettel.

“Aston Martin è uno dei più grandi nomi della scena automobilistica e l’accordo con Vettel è un grande colpo. Congratulazioni a Stroll, Wolff e agli altri che hanno lavorato a questo trasferimento. Le capacità di Vettel regaleranno loro un vantaggio che non va sottovalutato. Sono convinto che la squadra sia migliore di quanto mostrano i risultati di questa stagione. Secondo me un pilota come Vettel avrebbe già vinto una gara con questo team“, queste la parole dell’ex Ferrari a f1-insider.com.