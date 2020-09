Max Verstappen è famoso per essere uno senza peli sulla lingua, l’olandese della Red Bull ama parlare senza troppi giri di parole, facendo discutere per le sue affermazioni. Negli ultimi mesi si parla tanto del futuro compagno di squadra di Verstappen, ma l’olandese sembra non preoccuparsene troppo: “non importa chi avrò come compagno di squadra, li batterei comunque tutti. Horner e Marko, poi, dicono da tempo che non vogliono cambiare nulla nella formazione. E per me va bene. Se ho bisogno di un pilota più esperto come Perez? Forse nel mio primo anno in Formula 1. Ma ora capisco bene cosa devo fare“, ha affermato Verstappen alla tv austriaca ORF.