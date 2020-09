Dopo la terribile prestazione della Ferrari al Gp del Belgio in tantissimi hanno voluto esprimere la propria opinione: tra questi anche Toto Wolff, che ha affermato di essere dispiaciuto per i fan Ferrari, aggiungendo che nessuno di loro merita di assistere a questo brutto spettacolo in rosso.

Non è mancata la pronta risposta di Binotto: “so che ci sono persone in altre squadre a cui piace parlare della nostra situazione e dei nostri tifosi. Non c’è niente che voglio dirgli, credo di sapere cosa pensano i nostri sostenitori e anche ritengo di farne parte. Anch’io sono un fan della Ferrari e so esattamente cosa sta succedendo. Lavoro in questa azienda da 25 anni conosciamo le nostre priorità e sappiamo che la Formula 1 non ha segreti. Devi solo lavorare e andare avanti il più rapidamente possibile, cercare di impostare le giuste priorità”, queste le parole del team principal della Ferrari.