Ormai ci siamo, Lewis Hamilton sta per eguagliare Michael Schumacher nel numero di vittorie in carriera, il tedesco è fermo a 91 mentre l’inglese insegue a 90. Già domenica a Sochi potrebbe esserci l’aggancio, prima che questo avvenga a fine anno nel numero dei Mondiali vinti.

Mick Schumacher ha commentato la possibilità che Lewis eguagli il padre, sottolineando come anche il Kaiser ne sarebbe felice: “per mio padre sarebbe bello se il suo record fosse battuto proprio da Hamilton, come ripete sempre i record sono fatti per essere battuti, per cui credo che lui stesso ne sarà felice. D’altronde Lewis sta facendo grandi cose per la Formula 1, è un esempio di grandezza e continuità, è da anni ai vertici della F.1, e sarebbe una bella cosa per questo sport. Tutti noi vorremmo battere dei record. Mio padre e Lewis hanno influenzato questo sport al massimo livello, e adesso magari toccherà a me. Se dovessi riuscire a salire il gradino che mi porterebbe in Formula 1, credo che anche io proverei con tutto me stesso a battere quel record“.