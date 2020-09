La Ferrari è stata protagonista di un nuovo weekend di gara amarissimo. Leclerc e Vettel, questa volta, non sono nemmeno riusciti a concludere la gara, in un Gp d’Italia che lascia l’amaro in bocca a tutti i tifosi della Rossa nonostante la sorprendente vittoria di Gasly e l’inedito podio.

Chi non può di certo essere contento per le prestazioni Ferrari è Montezemolo: “per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere. Si può solo sperare, alla vigilia del GP numero 1000 della Ferrari, che si correrà domenica al Mugello, che come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo“, queste le sue dichiarazioni all’Ansa dopo il weekend di gara di Monza.