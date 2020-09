Un’emozione indescrivibile, quella di Mick Schumacher alla vigilia del suo debutto in F1. A più di un anno dal test in Bahrain, il giovane pilota tedesco guiderà l’Alfa Romeo nelle prove libere del Gp dell’Eifel.

“Sono felicissimo di avere questa possibilità. Fare il debutto ufficiale in Formula 1 davanti al mio pubblico di casa al Nürburgring rende questo momento ancora più speciale. Ringrazio l’Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy per avermi dato l’opportunità di avere un altro assaggio dell’aria che si respira in Formula 1 un anno e mezzo dopo il test svolto in Bahrain. Cercherò di prepararmi al meglio nei prossimi dieci giorni, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana”, queste le parole di Schumacher.