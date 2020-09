La gara di domenica a Spa è stata deludente per la Ferrari e tutti i suoi tifosi: il team di Maranello non è riuscito a brillare, lì dove proprio un anno fa Charles Leclerc conquistava la sua prima vittoria in rosso in F1.

Un risultato amarissimo al Gp del Belgio, con Vettel e Leclerc rispettivamente 13° e 14°. Nonostante non si prospetti un futuro troppo roseo, il team di Maranello ha voluto comunque fare un appello sui social, chiedendo il sostegno dei tifosi in vista del Gp d’Italia, in programma questo weekend a Monza.

“Non è stato un buon weekend ma non smettiamo di lottare. Non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare delle difficoltà, ma ne siamo sempre usciti. Più che mai in momenti come questo abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Grazie di essere al nostro fianco. #essereFerrari“, si legge sul profilo Twitter della Ferrari.