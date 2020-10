La Ferrari non ferma lo sviluppo della SF1000, gli ingegneri di Maranello infatti sono al lavoro per migliorare l’efficienza e la stabilità delle monoposto di Leclerc e Vettel, impegnati tra dieci giorni nel week-end del GP dell’Eifel.

In occasione dell’evento in programma al Nurburgring, la Ferrari ha avviato la preparazione di un nuovo sottoscocca che avrà l’obiettivo di stabilizzare il posteriore. Nel caso in cui questa novità dovesse sortire i frutti sperati, gli uomini del Cavallino avranno poi via libera per mettere a punto un nuovo diffusore che determinerebbe un completo restyling del fondo della SF1000. Aggiornamenti che aiuterebbero maggiormente Sebastian Vettel, in difficoltà nelle ultime gare con la stabilità del posteriore. Il nuovo fondo gli permetterebbe di avere maggiore feeling con la sua Ferrari, riuscendo così a entrare in curva a livello di sterzo in maniera più aggressiva.