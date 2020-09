Dopo l’incredibile weekend di gara di Monza, i piloti della Formula 1 tornano in pista ancora una volta in Italia, precisamente al Mugello, per il Gp della Toscana. 2800 fortunati popoleranno le tribune della pista toscana, mentre gli altri appassionati dovranno accontentarsi di seguire da casa il weekend di gara, che sarà trasmesso sui canali Sky, ma anche in chiaro, su TV8 (qualifiche e gara).

Ecco il programma del weekend di gara del Mugello:

Giovedì 10 settembre

A partire dalle 15.00 – Conferenze stampa piloti

Venerdì 11 settembre

Ore 11:00 – Prove Libere 1

Ore 15:00 – Prove Libere 2

Sabato 12 settembre

Ore 12:00 – Prove Libere 3

Ore 15:00 – Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15:10 – Gara