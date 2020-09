Ancora un weekend complicato per la Ferrari: se Vettel non è mai riuscito a far bene al Mugello, sembrava che Lecler invece avesse qualche speranza di lottare con i migliori, ma una serie di problematiche hanno impedito al monegasco di far bene.

“È un momento doloroso, che ci fa soffrire. Vedere la Ferrari che combatte per essere sesta o quarta, accettare questa realtà, è molto difficile, ma è l’unico modo con il quale possiamo andare oltre. Ci sono tante ragioni per cui noi siamo in questa situazione, quando ci sono dei cambi come quelli fatti, ma queste sono anche scuse che noi in Ferrari non amiamo avere. La nostra realtà è quella di oggi e solamente prendendone coscienza, come stiamo già facendo, ci dà la possibilità di progredire. Ci vuole tempo, abbiamo davanti a noi una stagione difficile questo e il prossimo anno e avremo nel 2022 l’opportunità di ripartire su delle basi nuove”, questo il commento di Elkann ai microfoni Sky.

“Non c’è niente di peggio del dare false speranze. La nostra realtà quest’anno ci vede lottare tra sesti e quarti e dobbiamo progredire per il 2021. Progredire vuol dire essere sul podio, ma non vincere. Nel 2022 si riscrivono le regole e dobbiamo avere l’ambizione di essere pronti ed essere competitivi per vincere. È molto peggio creare delle aspettative che poi vengono disattese, per le tante persone che ci amano. In queste mille gare che abbiamo disputato abbiamo vinto tanto creando in tante persone una passione che le anima. Questa passione è molto importante per noi, sia sentirla internamente che percepirla dai nostri tifosi, e proprio per questo dobbiamo rispettarli e dire loro come stanno le cose“, .