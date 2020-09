Vettel sarà un pilota di Formula 1 anche il prossimo anno: il tedesco ha firmato un contratto di 3 anni con l’Aston Martin. Una notizia che ha rubato la scena alla Ferrari nel weekend di gara del suo 1000° Gp.

In tantissimi sono felici di vedere Vettel ancora nel paddock, tra questi anche Mattia Binotto, attuale team principal del tedesco: “sono davvero molto felice per lui. Ovviamente non ci sorprende che abbia firmato per Aston Martin. Sono molto felice per lui come pilota e come persona. Per la F1 è fantastico che sarà ancora qui il prossimo anno. Lui è un pilota fantastico. Se andrà bene? Sì, penso di sì. Sarà bravo, ma spero che saremo davanti a lui”, queste le parole del team principal della Ferrari alla tv tedesca RTL.