Mentre il mondo lavora per riprendersi dagli effetti del COVID-19 a livello sanitario ed economico, Foot Locker, Inc. annuncia il suo impegno a donare più di 1,5 milioni di dollari in calzature alle comunità di giovani maggiormente colpite dalla pandemia nella stagione del ritorno a scuola 2020.

“Quest’anno per i nostri giovani il ritorno a scuola sarà completamente diverso da qualsiasi esperienza mai vissuta prima e sarà differente a seconda della loro posizione geografica”, ha dichiarato Richard Johnson, Presidente e CEO di Foot Locker, Inc. “I bisogni primari dei nostri studenti rimangono invariati, a prescindere dal fatto che continuino a seguire le lezioni da casa o tornino in classe. Il nostro obiettivo è quello di fornire un nuovo paio di scarpe al maggior numero di studenti affinché possano iniziare al meglio il nuovo anno scolastico”.

Foot Locker, Inc. ha avviato rapporti di collaborazione con diverse associazioni, dalle organizzazioni di beneficienza internazionali ai centri di servizi sociali locali, affinché le scarpe donate finiscano ai piedi di giovani bisognosi. Soles4Souls sarà l’anchor partner del programma e farà in modo che la donazione di Foot Locker, Inc. arrivi a più di 19.000 ragazzi di sette paesi.

“Foot Locker ha basato la sua attività sulla comprensione delle esigenze delle persone, comunità dopo comunità. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per dare un aiuto a queste comunità fornendo gratuitamente ai più bisognosi scarpe sportive di qualità elevata”, ha dichiarato Buddy Teaster, CEO e Presidente di Soles4Souls. “Grazie a questa collaborazione Soles4Souls e Foot Locker avranno la certezza di dare agli studenti ciò di cui hanno bisogno per tornare a scuola con sicurezza e fiducia. Con tutti questi cambiamenti, è bellissimo sapere che migliaia di giovani possono contare su un nuovo paio di scarpe e noi siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa”.

Grazie a Soles4Souls, tra i beneficiari della donazione di Foot Locker, Inc. di 1,5 milioni di dollari in calzature figurano:

· STATI UNITI

o 4 Every Kid – Aiuta gli studenti senzatetto che frequentano le scuole pubbliche di diverse città

· EUROPA

o UK – Centrepoint

o UK – Little Village

o Francia – Les Apprentis d’Auteuil

· CANADA

o 360 Kids – Toronto

o Boys & Girls Club of Canada – Sezioni a Hamilton, Winnipeg, Saskatoon e Saddle Lake

· ASIA/SINGAPORE

o Hope House

o Epworth Community Services

o Trybe Limited

o Gladiolus Place

· ASIA PACIFICO

o Australia – Aiuti alle scuole primarie attraverso il programma “Kicks for Your Class” di Foot Locker

o Nuova Zelanda – Aiuti alle scuole primarie attraverso il programma “Kicks for Your Class” di Foot Locker

Oltre al suo iniziale impegno (donazione pari a circa 19.000 paia di scarpe in tutto il mondo) Foot Locker, Inc. ha dato vita a un’iniziativa denominata “Collaboraid” con l’obiettivo di aiutare le comunità attraverso collaborazioni esclusive con i principali designer e brand del settore.

“Questo è stato un anno ricco di sfide importanti per le comunità che serviamo. Ma le sfide comportano anche opportunità, per questo stiamo valutando tutti i settori della nostra attività per trovare modi efficaci per aiutare i nostri giovani a superare le difficoltà che devono affrontare oggi”, ha dichiarato Johnson. “Per quanto riguarda i prodotti, siamo orgogliosi di annunciare che offriremo questo aiuto attraverso ‘Collaboraid,’ l’iniziativa che Foot Locker ha creato per aiutare le comunità che serviamo”.

La prima collezione Collaboraid nasce dalla collaborazione di un folto gruppo di importanti creativi che condividono la missione di aiutare a superare gli effetti del COVID-19 attraverso la cultura delle sneaker. Per celebrare il lancio di Collaboraid, Foot Locker, Inc. donerà 250.000 dollari a Soles4Souls per facilitare la distribuzione delle sue calzature e mettere altre paia di scarpe ai piedi di un numero ancora maggiore di ragazzi bisognosi.

I designer e i brand che hanno contribuito alla prima collezione Collaboraid:

· Anderson Bluu x Converse

· A$AP Ferg

· Bandulu

· Chinatown Market

· Daily Paper x Crocs

· PUMA “Frontline Heroes” Collection – Comprende modelli degli store manager di Foot Locker, Inc.

· Jason Woodside x Vans

· Jen Bartel x K-Swiss

· Jurassic Park x IKONICK

· Just Don

· Louis De Guzman x New Balance

· Lemon Andersen x Andrew Thiele x Converse

· P.J. Tucker x Joe Perez

· Sarath Ton e Mercedes Varnando

· Sophia Chang

I consumatori possono contribuire alla causa acquistando i prodotti Collaboraid e aderendo al programma fedeltà FLX di Foot Locker, Inc. (FLX) riscattando punti per aiutare i giovani bisognosi.