Buona la prima per la Fiorentina, che sotto gli occhi del presidente Commisso batte il Torino e si porta a casa i primi tre punti di questa stagione.

Prestazione convincente quella dei viola, piaciuta eccome anche al numero uno del club, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “questa Fiorentina è più forte di quella dell’anno passato, dobbiamo fare meglio della stagione scorsa e stare nella parte sinistra della classifica. Se faremo meglio, sarà una buona annata. Mi hanno riferito che questa è la millesima partita vinta al Franchi. Mercato? Su Castrovilli si leggono troppe cose che non esistono. Resta con noi. Gli avevo detto di segnare e lo ha fatto. Chiesa rimane? Guardiamo chi è entrato in rosa. Parliamo della partita. Questa squadra è più forte, abbiamo giocatori che possono segnare. La nostra squadra è già formata. Se ci sarà qualche opportunità la coglieremo. Abbiamo preso molte decisioni a gennaio. Avevamo assenze importanti come Pezzella e Amrabat“.