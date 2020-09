Rocco Commisso è tornato in Italia quest’oggi. Il presidente della Fiorentina dovrà sottoporsi a tampone e osservare qualche giorno di quarantena volontaria in attesa dell’esito, poi si dedicherà alle questioni più calde in casa viola.

Intervistato al suo arrivo, Commisso ha fatto il punto della situazione: “Chiesa? Vediamo, una cosa alla volta. Ho letto fake news, dobbiamo rifare i contratti a Pezzella e Milenkovic. Parlerò con Pradè e con i ragazzi, l’intenzione è fare una squadra forte. Europa? Bonaventura ci spera e anche io. Iachini ha fatto una media di 58 punti, non è lontano dall’Europa“.