Tutto pronto per Gara-1 delle Finals NBA fra Los Angeles Lakers e Miami Heat, sfida scoppiettante, in merito alla quale in molti hanno voluto esprimere le loro opinioni su chi sia la squadra favorita per la vittoria dell’anello. Intervistato da Forbes, Scottie Pippen, uno che qualche titolo in carriera l’ha vinto, ha dato il suo voto ai Miami Heat, ma non solo.

L’ex spalla di Michael Jordan ha rivolto una critica pungente nei confronti di LeBron James: “sarà una gran serie, ma per me Miami parte un filo davanti. La gente tende a ignorare la qualità del loro gioco. I Lakers difendono molto bene ma penso che Miami sia pronta per questa sfida, perché hanno giocatori che al momento volano sulle ali della fiducia. Non voglio togliere nulla all’impresa dei Lakers e a quella di LeBron, capace di raggiungere la sua decima finale in carriera. A mio avviso però deve ancora dimostrare di poter guidare una squadra da solo: penso che Anthony Davis abbia dimostrato di saper essere almeno offensivamente più prezioso di lui per i Lakers. A ogni modo credo che Miami abbia abbastanza armi con cui affrontare L.A“.