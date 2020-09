Splendida giornata per Mick Schumacher a Monza, il pilota tedesco si impone al volante della Prema nella Feature Race del GP d’Italia di Formula 2, ottenendo il secondo successo della categoria dopo quello conquistato nella Sprint Race di Budapest nel 2019. Partenza perfetta quella del figlio del Kaiser, che passa dal settimo al secondo posto in un baleno, mettendosi alle spalle di Callum Ilott. Lo spegnimento della vettura dell’inglese durante il pit-stop permette a Mick Schumacher poi di portarsi al comando, difendendolo fino alla bandiera a scacchi. Ottimo secondo posto per Luca Ghiotto, capace di firmare anche il giro veloce in pista.