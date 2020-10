L’avventura di Romain Grosjean al volante della Haas dovrebbe terminare alla fine di questa stagione, i rapporti con i vertici della scuderia americana ormai sono ai minimi termini e quanto accaduto in Russia lo scorso week-end lo conferma.

Il francese si è lamentato via radio delle prestazioni della monoposto, parole che non sono piaciute al team principal Steiner, che ha bacchettato il proprio piloti ai microfoni di Ekstra Bladet: “quello che è successo con Romain è stato documentato molto bene nella trasmissione televisiva. Lui parla con la gente, quindi non serve né che lo ripeta né che lo metta in un comunicato stampa. Ha spiegato molto chiaramente cosa pensa della macchin, buon per lui“.