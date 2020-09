Valentino Rossi ha dato vita ad un simpatico siparietto oggi in diretta su Sky Sport, nel corso del collegamento con i piloti di Formula 1, impegnati nel week-end al Mugello per la prima volta.

Il Dottore ha dispensato consigli ai colleghi delle quattro ruote, pizzicando qualcuno di loro per scambiarsi qualche risata. A farne le spese è stato senza dubbio Lando Norris, a cui Rossi ha chiesto se fosse più contento per il quarto posto di Monza o più deluso per il podio di Sainz. Una domanda che ha spiazzato il pilota della McLaren, scoppiato in una fragorosa risata prima di rispondere con un piglio più serio. Ecco il video: