Il countdown ormai è quasi terminato, Lewis Hamilton e la Mercedes hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Dopo una lunga serie di incontri, colloqui e trattative le parti sono giunte ad un’intesa che dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, il campione del mondo dovrebbe firmare un prolungamento triennale fino al 2023, andando a guadagnare ben 40 milioni di sterline a stagione, ovvero 44 milioni di euro. Una cifra monstre, che conferma lo status di Hamilton come giocatore più pagato del circus, lontanissimo dai colleghi della Ferrari e della Red Bull.

Il momento giusto per annunciare il rinnovo potrebbe essere il fine settimane del GP dell’Eifel, in programma l’11 ottobre sull’inedito circuito tedesco. Proprio in Germania, la Mercedes dovrebbe ufficializzare il nuovo accordo con Hamilton, che avrà così la possibilità di prendersi quei (pochi) record che ancora mancano al suo palmares.