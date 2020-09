Si chiude nella maniera peggiore l’ultima gara a Monza come pilota Ferrari per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco accusa un problema al sistema frenante nei primi giri del Gp d’Italia, finendo lungo alla prima variante e contro i segnalatori in polistirolo. Vettel rientra mestamente ai box per ritirarsi. Il finale più amaro per un weekend che si preannunciava già molto complicato.