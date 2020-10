Il futuro di Toto Wolff al momento è avvolto nel mistero, il team principal della Mercedes non è ancora certo di quale sarà il suo futuro nel 2021 e non fa nulla per nasconderlo.

La sua permanenza all’interno della scuderia è scontata, ma va valutata la mansione che l’austriaco andrà a ricoprire, che potrebbe non essere quella di team principal: “il mio ruolo potrebbe cambiare in futuro, non vogliamo creare una struttura a collo di bottiglia in cui a un certo punto i giovani non possono più progredire. Stiamo valutando diverse posizioni, inclusa quella del team principal. Sono co-proprietario del team, quindi non accadrà mai che io dica ad un certo punto ‘è stato bello, ma me ne vado’. Sto solo pensando a come potrebbe evolvere il mio ruolo in futuro. Non dobbiamo lasciare nulla al caso, Max Verstappen e la Red Bull sono sempre un agguato, nelle prossime gare non dovremo incorrere in penalità”.