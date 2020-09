Sebastian Vettel lascerà la Ferrari alla fine della stagione, la sua prossima destinazione come noto sarà la Racing Point, che dal 2021 diventerà Aston Martin. Una soluzione soddisfacente per il pilota tedesco, che prenderà il posto di Sergio Perez, affiancando sulla monoposto rosa il giovane Lance Stroll.

Un ‘matrimonio’ approvato anche da Toto Wolff, felice per l’arrivo di Vettel all’Aston Martin per un motivo ben preciso rivelato ai microfoni del sito tedesco TZ: “ho delle azioni Aston Martin, quindi è fantastico da questo punto di vista. Se lui se ne fosse andato, la Formula 1 avrebbe perso i tifosi in Germania, che è un mercato molto importante per questo sport. Seb è il secondo pilota di maggior successo del decennio, quindi è importante che uno come lui, nel fiore degli anni, non abbandoni la Formula 1. Lui porta anche un’enorme quantità di esperienza all’Aston Martin“.