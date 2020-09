Timido sorriso per Sebastian Vettel dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Russia, il tedesco ha chiuso al decimo posto nelle FP2 del pomeriggio, acquisendo comunque importanti dati per migliorare la Ferrari in vista delle qualifiche di domani.

Segnali positivi ce ne sono, ma il ferrarista è convinto di avere ancora margini di crescita, come ammesso ai microfoni di Sky Sport: “credo che nel complesso sia stata una giornata abbastanza positiva, abbiamo ancora margini di miglioramento. Credo che sarà una battaglia serrata domani e cercheremo di stare davanti ai nostri diretti avversari“.