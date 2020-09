Avrebbe potuto sfruttare la giornata storta della Mercedes riducendo il gap da Hamilton nella classifica piloti, Max Verstappen però ha addirittura perso terreno a Monza, ritirandosi dopo la seconda partenza a causa di problemi al motore.

L’olandese ha faticato fin dalle prime battute di gara, partendo male e proseguendo peggio la propria gara, come ammesso al sito ufficiale Red Bull: “penso che tutto quello che potesse andare storto oggi lo abbia fatto. Ho avuto una partenza molto brutta con molto wheel spin e da lì in poi sono rimasto bloccato in un treno di macchine che avevano tutte il DRS. Cosa che rende quasi impossibile il sorpasso a Monza. Dopo la bandiera rossa ho avuto un problema con il motore che abbiamo cercato di risolvere. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo solo dimenticare questa gara e pensare alla prossima settimana: affronteremo un nuovo circuito che siamo tutti entusiasti di visitare”.

Verstappen poi si è complimentato con Gasly e con l’AlphaTauri: “non sarà stato il nostro miglior fine settimana, ma sono molto felice per Gasly perché AlphaTauri è stata velocissima per tutto il fine settimana e vincere in Italia è molto emozionante per loro. Sono un grande gruppo di persone, spero che stasera si godranno questo weekend perché se lo meritano”.