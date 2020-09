La separazione tra Sergio Perez e la Racing Point è stata ufficializzata nella giornata di ieri, prima che questa mattina venisse annunciato il matrimonio tra la scuderia di Lawrence Stroll e Sebastian Vettel.

Una notizia che ha rattristato Daniel Ricciardo, che rivelato di aver compreso qualcosa dopo il GP di Monza: “lui è certamente degno di un posto, a dir poco. Come concorrente lo stimo e come persona, vado d’accordo con lui. L’ho visto domenica dopo la gara e mi sono fatto una mezza idea che sarebbe stata presto annunciata la sua separazione dalla Racing Point. Ovviamente è abbastanza tardi, ma non così tanto e credo che abbia ancora del tempo. Siamo a settembre, ci sono alcuni posti disponibili e spero per lui che trovi un sedile. È ancora giovane, io gli passo un anno. Cos’ha, 30 anni? Praticamente è ancora un bambino. Gli faccio i miei migliori auguri e spero di vederlo in griglia nel 2021“.