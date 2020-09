Qualifiche deludenti per Max Verstappen a Monza, l’olandese non è riuscito ad andare oltre la terza fila, chiudendo al quinto posto alle spalle non solo delle Mercedes, ma anche di Sainz e Perez.

Una giornata storta per il pilota della Red Bull, convinto tuttavia di poter ancora salire sul podio domani: “non abbiamo avuto finora un buon weekend, sembra che fatichiamo a trovare l’equilibrio con bassa deportanza. Ci manca il grip e oggi siamo quinti. Forse ci manca potenza, ma non è una scusa, perché ci sono altre cose che dobbiamo mettere a punto su una pista come questa e chiaramente ci manca anche un po’ di ritmo in curva. Ho provato tutte le carte possibili ma il tempo sul giro finale è stato lo stesso. In gara normalmente siamo un po’ più competitivi e penso che un podio sia ancora possibile domani. Non sarà facile sorpassare e siamo tutti molto vicini in top 10, Mercedes a parte. Loro sono su un altro livello. Monza è un tipo di pista molto speciale e quando torneremo a un tracciato più normale mi aspetto di tornare in top 3“.