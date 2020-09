Si torna in pista, dopo un week-end di pausa la Formula 1 fa tappa a Sochi per il Gran Premio di Russia, dove i favori del pronostico saranno nuovamente rivolti alle Mercedes.

La Ferrari avrà il compito di migliorare le proprie prestazioni, affidandosi ad un motivato Leclerc, che ha rivelato i segreti del circuito russo ai canali ufficiali del Cavallino: “ci sono due cose che mi vengono subito in mente quando penso a Sochi: il lungo rettilineo principale e le montagne russe. Il circuito si caratterizza per uno dei rettilinei più lunghi del campionato seguito da un interessante mix di curve e per questo direi che il primo settore è quello più divertente. Ancora una volta sarà importante mettere insieme il giro perfetto in qualifica perché sorpassare a Sochi non è affatto semplice“.

Il monegasco poi ha proseguito: “devo dire che ho ricordi molto piacevoli di questo luogo, soprattutto del parco di divertimenti che sorge accanto al circuito. Mi viene in mente la prima volta che sono venuto in Russia per il Gran Premio, nel 2018: con alcuni piloti siamo andati al Luna Park e ci siamo divertiti parecchio sulle montagne russe. È stato un bel modo per liberare la mente prima di focalizzarci sulle attività in pista. Sono felice di sapere che anche qui sulle tribune saranno presenti alcuni fan. Sarà bello vederli, speriamo anche di poter farli divertire un po’“.