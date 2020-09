Ennesimo week-end disastroso per la Ferrari, che torna a casa dopo il Gran Premio di Monza con zero punti in tasca e due macchine ritirate. Davvero un periodo nerissimo per il team di Maranello, che si prepara per la millesima gara della propria storia con un umore pessimo.

Lo stesso di quello con cui Charles Leclerc si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esito della gara italiana, dichiarazioni piene di sconforto anche considerando ciò che gli aspetta nelle prossime settimane: “forse ho chiesto troppo alla macchina, era troppo difficile da guidare. Ho fatto un errore, adesso dobbiamo dunque migliorare. E’ un incubo, in questo momento è davvero difficile. Sicuramente spero che il Mugello sarà meglio, ho tre-quattro giorni per recuperare e poi penseremo alla prossima gara. Come mi sento dopo il botto? Bene più o meno“.