Messa alle spalle la sosta dopo l’ultimo appuntamento del Mugello, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Russia, in programma sul tracciato di Sochi. Si tratta della decima tappa di questo particolare Mondiale 2020, in cui ancora una volta favorite d’obbligo saranno le Mercedes, con le due Red Bull subito a ruota. Per la Ferrari sarà invece l’ennesimo banco di prova per dare segnali di crescita, dopo le numerose delusioni delle ultime settimane.

Ecco il programma completo:

Venerdì 25 settembre

Ore 10:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 26 settembre

Ore 11:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 27 settembre

Ore 13:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD