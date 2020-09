Un Gran Premio d’Italia pazzo, vinto da Pierre Gasly che centra a Monza la sua prima vittoria in carriera, diventando il 109° vincitore nella storia della Formula 1. Sul podio anche Sainz e Stroll, con Lewis Hamilton costretto al settimo posto dopo la penalità arrivata per essere entrato in pit-lane nonostante il semaforo rosso. Può comunque sorridere il campione del mondo, che perde pochissimo in classifica piloti dai suoi inseguitori, con Bottas che sale a -47 superando Verstappen ritirato.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia:

Hamilton 164 Bottas 117 Verstappen 110 Norris 57 Stroll 57 Albon 48 Leclerc 45 Gasly 43 Ricciardo 41 Sainz 41 Perez 34 Ocon 30 Vettel 16 Hulkenberg 6 Kvyat 4 Giovinazzi 2 Magnussen 1 Russell 0 Raikkonen 0 Grosjean 0

Ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Italia:

1 Mercedes 281

2 Red Bull 158

3 McLaren 98

4 Racing Point 78

5 Renault 71 Ferrari 61

7 Alpha Tauri 47

8 Alfa Romeo 2

9 Haas 1

10 Williams 0