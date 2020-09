Mick Schumacher sarà molto probabilmente in Formula 1 nella prossima stagione, le sue prestazioni al volante della Prema nella middle class stanno sorprendendo tutti gli addetti ai lavori, pronti a dargli una chance nel massimo campionato.

Sulle tracce del giovane tedesco c’è certamente l’Alfa Romeo Racing, scuderia in orbita Ferrari, che tramite il proprio team principal Vasseur ha ammesso l’interesse per Schumi Jr: “sono sicuro che lo vedremo presto in Formula 1″. Interessata a Mick c’è anche la Haas, come ammesso da Gunther Steiner al quotidiano danese BT: “siamo nella fase di riflessione, è possibile che daremo almeno una macchina a un giovane talentuoso. Ho un grande rispetto per Perez ma ci sono altri piloti allo stesso livello. Ho parlato con tutti i potenziali piloti in ottica 2021 e ho fatto una lista per Gene Haas con una decina di nomi. E sì, Grosjean e Magnussen sono tra questi: probabilmente ne conoscete anche due degli altri”.