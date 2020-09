Il week-end che conduce al Gran Premio del Mugello, il millesimo nella storia della Ferrari, sarà caratterizzato da numerosi eventi che renderanno unica e speciale questa tre giorni toscana.

Tra gli appuntamenti in programma ce ne sarà anche uno che coinvolgerà Mick Schumacher, il pilota tedesco infatti guiderà la F2004 di papà Michael prima dell’inizio della gara di domenica, vivendo un momento suggestivo come quello vissuto nel novembre del 2019 al volante della F2002. Schumi Jr avrà dunque l’onore di guidare la mitica monoposto con cui il padre ottenne 13 vittorie in una stagione, entrando di diritto nella storia della Formula 1.