Per qualche giorno ci ha sperato, forte della prima vittoria in Formula 1 ottenuta a Monza al volante dell’AlphaTauri.

Pierre Gasly ha creduto in cuor suo di potersi riprendere il posto in Red Bull, ammettendolo anche pubblicamente ai microfoni dei media, ma le parole di Helmut Marko arrivate nella giornata di oggi hanno cancellato ogni sua speranza. Intervenuto ai Sky Deutschland, il consulente austriaco del team di Milton Keynes ha spiegato: “al momento il ritorno di Gasly in Red Bull non è un’ipotesi. Pierre è uno dei piloti della Red Bull attualmente in AlphaTauri, dove sta facendo un ottimo lavoro2.