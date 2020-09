Non comincia benissimo il week-end di Monza per Max Verstappen, l’olandese infatti è protagonista di un testa-coda nel corso della prima sessione di libere concluso con un crash contro le barriere protettive.

Musetto distrutto e bandiera rossa, con le FP1 bloccate per permettere ai commissari di ripulire la via di fuga. Nessuna conseguenza invece per Verstappen, tornato ai box lentamente nonostante l’assenza dell’ala anteriore.