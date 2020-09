Il calendario di Formula 1 regala in questo week-end l’iconico Gran Premio d’Italia, in programma ovviamente sullo storico circuito di Monza.

Un appuntamento che, purtroppo, quest’anno non vedrà la presenza del pubblico in tribuna, a causa delle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus. In occasione di questo prestigioso evento, Antonio Giovinazzi e Lando Norris hanno voluto un casco speciale. Il pilota italiano ha utilizzato il bianco e l’azzurro che rappresentano i colori che ben si associano all’Italia, piazzando sulla parte posteriore lo stivale su una spiaggia con una donna davanti, contornando tutto con una ghirlanda di frutta.

Il britannico invece ha scelto la… pizza come sfondo del proprio casco, divisa ‘a fette’ dalla silhouette classica dell’elmetto che il pilota McLaren utilizza di solito. Due idee belle e innovative, che daranno un tocco di colore e di originalità alla griglia di partenza.