Lewis Hamilton ha ormai quasi messo le mani sul settimo titolo mondiale della sua carriera, i punti di vantaggio sugli inseguitori sono già tantissimi e, considerando la superiorità della Mercedes, difficilmente qualcuno riuscirà a colmare quel gap, Bottas compreso.

Un campionato dunque tutt’altro che entusiasmante, che secondo Eddie Jordan dovrebbe cambiare le proprie carte in tavola in futuro, magari con il passaggio di Hamilton in Red Bull. Queste le parole dell’ex team manager ai microfoni di Ziggo Sport: “in questo momento tra i più giovani il pilota più forte è Max Verstappen, non c’è alcun dubbio a riguardo. Max ha tutte le caratteristiche del campione, a partire dall’arroganza, che è necessaria per nutrire ambizioni importanti, ma anche la velocità e ora l’intelligenza per fare sempre la cosa giusta in pista. Credo che Hamilton dovrebbe andare in Red Bull per sfidare Verstappen, il quale, secondo me, sarebbe in grado di battere anche Hamilton”.