E’ difficile in questo momento difendere Mattia Binotto, considerando i risultati che la Ferrari sta ottenendo in campionato, eppure Stefano Domenicali ha deciso di schierarsi dalla parte del team principal Ferrari, memore delle difficoltà affrontate nel suo periodo ‘rosso’.

Intervistato dal magazine olandese Formule1, l’attuale presidente e a.d. di Lamborghini ha voluto mettere in chiaro alcune cose: “io e Binotto ci conosciamo molto bene, ha lavorato con me e in segno di rispetto non voglio interferire con le sue decisioni e con la squadra. Penso sia sbagliato commentare da fuori, credo che abbia bisogno di tempo per realizzare i suoi progetti. Sono stato nei suoi panni, non voglio assolutamente mettermi in mezzo. Perché solo chi lavora quotidianamente con la squadra sa esattamente cosa stia succedendo. Posso assicurarvi che il capo della Scuderia è sotto pressione, è un compito davvero molto intenso. Se vinci è normale, se arrivi secondo hai combinato un disastro. Non ci sono mezze misure: ma questo fa parte del gioco, lo sai in partenza”.