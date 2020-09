Sergio Perez potrebbe rimanere in Formula 1 anche nella prossima stagione, il pilota messicano lascerà il suo sedile a Vettel in Racing Point alla fine dell’anno e, in questo momento, è alla ricerca di un’alternativa che gli permetta di non abbandonare il circus.

L’opzione più concreta per Checo è quella che conduce al Team Haas, che dovrebbe rinnovare in vista del 2021 l’intera line-up, dando il benservito sia a Romain Grosjean che a Kevin Magnussen, che abbandonerebbero la scuderia statunitense dopo quattro anni. Stando a quanto riferito da Motorsport.com, l’accordo tra Haas e Perez dovrebbe essere vicino, mancherebbero alcuni dettagli che dovrebbero essere risolti nelle prossime settimane.

Una situazione in divenire che tuttavia non destabilizza Magnussen, il quale ha sottolineato al quotidiano danese Ekstra Bladet, di essere concentrato al momento sul lavoro in pista: “ovviamente preferirei avere un contratto firmato, so che molto probabilmente ci sono diverse trattative in corso, ma ho imparato a non farmi condizionare da questi momenti, non voglio che la situazione influenzi il mio lavoro in pista. Quello in corso è chiaramente un mercato piloti molto competitivo, basta leggere i nomi. Ci sono Perez e Hulkenberg, poi i piloti junior della Ferrari come Schumacher, Shwartzman e Ilott, e noi siamo una squadra legata a Ferrari, come anche Alfa Romeo. Quindi c’è un bel numero di candidati, quello che posso fare è continuare a lavorare al meglio“.