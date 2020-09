Il Milan ha staccato ieri il pass per il terzo turno preliminare di Europa League, battendo lo Shamrock Rovers e prenotando la sfida con i norvegesi del Bodo-Glimt.

In caso di vittoria giovedì prossimo a San Siro, i rossoneri non troveranno sulla propria strada Tottenham o Wolfsburg, considerando le modalità di estrazione decise dalla Uefa per il sorteggio di Nyon in programma oggi alle 14. Il Milan è stato inserito nel gruppo 1, dunque in caso di vittoria contro i norvegesi andrà a sfidare nello spareggio finale del primo ottobre una delle vincenti dei match Basilea-Anorthosis, Viktoria Plzen-Sønderjyske e Besiktas-Rio Ave. Tutte le gare si disputeranno in gara unica, la squadra che giocherà in casa sarà decisa dal sorteggio.