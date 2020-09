Un errore clamoroso, che potrebbe costare carissimo alla Roma. I giallorossi infatti hanno commesso un’ingenuità davvero pesante in occasione del match contro l’Hellas Verona di sabato, mandando in campo Amadou Diawara dal primo minuto al Bentegodi.

Peccato però che il centrocampista guineano non avrebbe potuto giocare, perché nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnati dalla Roma a inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli ‘over’, nonostante abbia compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio. Il club giallorosso ha dimenticato di aggiornare la lista, dal momento che l’anno scorso Diawara figurava correttamente tra gli under, consegnando l’elenco dei nomi alla Lega prima dell’inizio del campionato senza spostare il giocatore guineano tra gli over. Così il giocatore è sceso in campo contro l’Hellas Verona senza poterlo fare, un errore che secondo regolamento prevede la sconfitta a tavolino della Roma.

I giallorossi però sarebbero pronti a fare ricorso nel caso in cui il Giudice Sportivo optasse per il 3-0, puntando sulla buona fede, visto che nella lista over ci sono ancora 4 slot liberi e la Roma avrebbe potuto inserire Diawara in uno di questi. Una dimenticanza dunque, non una mossa compiuta con dolo, che potrebbe aiutare il club di Friedkin ad evitare la sconfitta e una figuraccia.