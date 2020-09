LA MENTE NEL PALLONE VOL.2

Disponibile a partire dal 3 settembre “La Mente nel Pallone – Performance”, seconda stagione del format originale DAZN che tratta di sport e di sportivi da un punto di vista intimistico mostrando come la performance e il risultato atletico siano legate alla mente e alla gestione dei sentimenti e delle emezioni. Questa seconda stagione ha come protagonista Mara Bellerba, performance coach con un passato da sportiva. Sette puntate che andranno ad indagare tutti gli elementi in grado di portare un atleta ad un benessere a 360°, per essere un campione dentro e fuori dallo sport. Tanti saranno gli sport esaminati in questi nuovi episodi: calcio, pallavolo, golf, basket, sci e molto altro. E ad affiancare Mara Bellerba, che racconterà con esercizi ed esempi pratici la sua attività, saranno proprio gli atleti di queste discipline. Con il loro aiuto, Mara mostrerà che per ogni problema esiste una chiave per risolverlo, che va solo scovata nella propria mente.

MARA BELLERBA E LA SUA PALESTRA PER IL BENESSERE DEGLI ATLETI

Nel percorso personale e professionale di Mara Bellerba, la passione per lo sport e per la psicologia si incrociano sin dalla tenera età. Agli allenamenti di tennis, di cui è insegnante federale, si affianca una laurea in Scienze Motorie e diversi corsi di specializzazione in discipline psicologiche, conseguite in Italia e all’estero. Tutte queste competenze confluiscono nella professione unica di Mara, che lavora con atleti di altissimo livello con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni mentali, perché “alla base di una buona performance c’è la felicità da raggiungere passo dopo passo”. La sua tecnica preferita? Di sicuro il “sollevamento pesi dall’anima” dell’atleta, spesso ostacolato dall’ossessione del risultato, dalle aspettative e dalla competizione. E una volta liberatosi di queste costrizioni, si trasforma da atleta che sta bene ad atleta che sta meglio.

“La Mente nel Pallone – Performance” è un viaggio nel personalissimo metodo di Mara Bellerba, che viene adattato alle esigenze dei singoli atleti e che fa ampiamente ricorso all’empatia: grazie al suo passato da sportiva, infatti, Mara riesce ad immedesimarsi nello stato d’animo degli atleti e ad aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale.

SCOPRI TUTTI GLI EPISODI DI LA MENTE NEL PALLONE – PERFORMANCE

I 7 episodi di “La Mente nel Pallone – Performance” verranno pubblicati sulla piattaforma ogni due giorni, a partire dal 3 settembre.

Episodio #1 “Gestire i sensi” – Giovedì 3 settembre

Prima puntata dedicata alla gestione dei sensi degli atleti per instaurare con loro una relazione di affinità.

Episodio #2 “Fare pace coi ricordi negativi” – Sabato 5 settembre

Puntata dedicata ai ricordi, in particolare a quelli negativi con cui è importante “fare pace” per andare avanti.

Episodio #3 “Rimuovere le scuse” – Lunedì 7 settembre

In questa puntata, sono spiegate le tecniche che aiutano gli atleti ad essere più freddi e lucidi nelle valutazioni, a gestire le emozioni e smetterla con le “scuse”.

Episodio #4 “Sconfiggere l’avversario interno” – Mercoledì 9 settembre

L’inner game, la partita dentro se stessi: come aiutare gli atleti a padroneggiare il loro dialogo interiore, spesso chiave del successo.

Episodio #5 “Osservarsi dall’esterno” – Venerdì 11 settembre

Quanto è importante per migliorare le prestazioni sportive guardarsi dall’esterno. Un percorso per imparare a guardarsi “da fuori”.

Episodio #6 “Smettere di autolimitarsi” – Domenica 13 settembre

Le costruzioni simboliche che si hanno in testa possono condizionare la performace. Per questo è fondamentale rimuovere i “preconcetti” che possono condizionare i loro risultati.

Episodio #7 “Allenarsi a visualizzare” – Martedì 15 settembre

Le gare sono veloci e imprevedibili, per gli atleti è importante provare ad immaginarle prima nella loro testa.