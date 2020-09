In arrivo su DAZN le grandi emozioni del playoff del Milan in Europa League contro il Rio Ave, in programma giovedì 1 ottobre alle ore 21:00, in diretta in esclusiva su DAZN. In vista del match, Sandro Tonali ha rilasciato un’intervista esclusiva a DAZN.

Tonali in esclusiva ai microfoni di DAZN ha dichiarato:

SULLA PARTITA CON IL RIO AVE

La stiamo vivendo con tutte le precauzioni, rispettando le regole che ci hanno dato. La massima concentrazione è sulla partita contro il Rio Ave. Fare parte di questo gruppo che sta rinascendo – e che è rinato dato che negli ultimi mesi stiamo giocando veramente bene – fa sicuramente piacere. È una partita in cui gli avversari sono molto bravi. Ci vuole entusiasmo e bisogna andare forti perchè è una partita che ci farebbe accedere ai gironi d’Europa e quindi un match molto importante per noi. Dobbiamo vincere, è l’unica cosa che ci interessa.

SULLA VIDEOCHIAMATA CON GATTUSO

Ci siamo chiamati spesso io e Rino. Era solamente una chiamata per fargli sapere che sarei diventato un giocatore del Milan e che avrei preso l’8. La prima cosa che mi ha detto è stata “rimani antico” sia fuori che dentro il campo, di giocare e andare sempre a 100 all’ora, quello che faceva lui insomma.

L’ACCOGLIENZA DI IBRA

Ci siamo conosciuti e mi è stato molto vicino in tanti momenti. Ibra è uno di quei giocatori che riesce a caricarti nei momenti in cui sei più spento. Prima delle partite ci è molto vicino e anche se non può in questi momenti, noi lo sentiamo vicino.

